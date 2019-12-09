İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi
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İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi

Son günlerde tartışmalara konu olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.

09.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:52
İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi

Son günlerde tartışmalara konu olan Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.


Son günlerde adından sıkça söz ettiren ve tartışmalara neden olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi. Görüntülerde üniversitenin bulunduğu alan ve kampüs görülüyor. Devasa alanda çok sayıda bina görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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