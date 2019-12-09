09.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:52

Son günlerde tartışmalara konu olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.



Son günlerde adından sıkça söz ettiren ve tartışmalara neden olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi. Görüntülerde üniversitenin bulunduğu alan ve kampüs görülüyor. Devasa alanda çok sayıda bina görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA