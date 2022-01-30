"İstanbul Kuşları" sergisi açıldı

DOĞA fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in gerçekleştirdiği 'Doğaya Kanat Açtık' projesi kapsamında ' İstanbul Kuşları' sergisi Galataport'ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, 9 Şubat'a kadara ziyaret edilebilecek.

Doğa, yaban hayatı ve kuş fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 'Doğaya Kanat Açtık' adını verdiği yeni bir projeye imza attı. Proje, ' İstanbul Kuşları' sergisiyle başladı. Galataport'ta düzenlenen sergide, İstanbul ve bölgesinde hakim kuş türlerinin fotoğrafları sergilendi. Özellikle iklim değişikliği, yasadışı avcılık, çevre kirliliği ve yanlış kentleşme gibi nedenlerden ötürü tehlike altındaki göçmen kuşlara ve bunların göç yollarına dikkat çekileceği projede, ayrıca Türkiye'deki ender, soyu tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri de gözlemlendi. Dijital olarakta gösterim yapılan sergide, Sumru, Yalı Çapkını, Yelkovan, Akça Cılıbıt, İbibik, Küçük Kerkenez, Sığırcık, Arı Kuşu, Gri Balıkçıl, Karabatak, Karatavuk, Kır Kırlangıcı, Kızılgerdan, Küçük Karga ve Yılan Kartalı gibi kuş türleri tanıtıldı. Sergi 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

"LARIN KALİTESİ MÜKEMMEL"