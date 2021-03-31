İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karslı Güvenler çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgüt lideri C.G'nin de olduğu 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Karslı Güvenler çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgüt lideri C.G'nin de olduğu 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Muğla'da 30 ayrı adreste 'Karslı Güvenler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. Çetenin, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal veya ticareti, kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak, nüfuz ticareti, tefecilik, tehdit gibi birçok suç eylemlerine karıştığı tespit edilmişti. Operasyonda aralarında örgüt lideri C.G.'nin de bulunduğu 16 şüpheliyi yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL 'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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