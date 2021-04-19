İSTANBUL İTFAİYESİ K9 MERKEZİ KURDU... HAYAT KURTARACAK KÖPEKLERİ YETİŞTİRİYOR

OLASI büyük Marmara depremi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kuruldu.

OLASI büyük Marmara depremi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kuruldu. Enkaz altında kalan veya doğada kaybolan canlıların yerini belirlemek için kurulan birimde iki labrador ve dört Belçika malinois cinsi toplam altı köpek bulunuyor. Türkiye'de sadece 32 tane canlı arama sertifikalı köpek olduğunu söyleyen İBB İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdür Yardımcısı Erdinç Turan, "Beklenen Marmara depremi sonrası 160 tane canlı arama köpeğine ihtiyaç olabileceği öngörülüyor. Türkiye'deki bütün köpekleri depremde Marmara bölgesinde toplasak bile 130 tane canlı arama köpeğine ihtiyacımız var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Başakşehir Resneli'de kuruldu. K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi'nde iki labrador ve dört Belçika malinois cinsi toplam 6 köpek bulunuyor. Sadece gerekli şartları taşıyanlar köpekler birime aday olarak seçiliyor ve eğitimler en az 15 ay sürüyor.

"BEKLENEN MARMARA DEPREMİ SONRASI 160 CANLI ARAMA KÖPEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'de sadece 32 tane canlı arama sertifikalı köpek olduğunu söyleyen İBB İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdür Yardımcısı Erdinç Turan, "İstanbul İtfaiyesi olarak bugüne kadar 306 yıllık geçmişimizde köpekli arama ile ilgili herhangi bir çalışma yapmamıştık. İstanbul bünyesinde ilk olduğunu söyleyebilirim. Beklenen Marmara depremi sonrası 160 tane canlı arama köpeğine ihtiyaç olabileceği öngörülüyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Türkiye'de 32 tane canlı arama sertifikalı köpek var. Türkiye'deki bütün köpekleri depremde Marmara bölgesinde toplasak bile 130 tane canlı arama köpeğine ihtiyacımız var. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bu noktada biz de olmalıyız dedik. Başakşehir Resneli'de 370 dönümlük bir arazinin içerisinde bin 860 metrekarelik bir alan kurduk. Bu alana 200 metrekarelik bir yaşam alanı ve 160 metrekarelik bir barınak yaptık. Yine burada 440 metrekarelik bir enkaz alanımız var" dedi.

"HEDEFİMİZ OLASI BİR DEPREMDE 10 PERSONEL VE 10 KÖPEKLE SAHADA OLMAK"Bir köpeğin eğitiminin minimum 15 ay sürdüğünü belirten Turan, "Bu süreç bazı köpeklerin ilerleme hızına göre iki seneyi geçebiliyor. Uzun zamanlı, meşakkatli ve masraflı bir iş yapıyoruz. Ama biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak işin bu kısmından geri kalmak istemedik. Şu an elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Başlangıç olarak hedefimiz olası bir depremde 10 personel ve 10 köpekle sahada olmak" ifadelerini kullandı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"Eğitimlerin çok önemli olduğunu söyleyen Turan, "Şu an 6 köpeğimiz var. Bu köpeklerimizden bir tanesinin canlı arama sertifikası var. Kalan 5 köpeğimizin ise eğitimleri devam ediyor. Köpekleri sürekli gündüz eğitimine tabi tuttuğumuzda depremin gece olması halinde köpek bocalamaya başlayacaktır. Bizler de bu bocalamanın olmaması için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"THOR'U ALDIĞIMDA İKİ AYLIKTI, ŞU AN İSE 7 YAŞINDA"

Zaman kavramı olmadan 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdüklerini söyleyen "Thor" isimli köpeğin sahibi itfaiye eri Taygun Sarıyıldız, "Thor'u aldığımda iki aylıktı, şu an ise 7 yaşında. Canlı arama köpeği olarak eğitim yapıyoruz. Aynı zamanda temel itaat eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Köpeklerimiz dar yerlerden geçip enkazda kazazedenin yakınına kadar gidebiliyor. Amacımız başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki ve dünyadaki bütün afetlere yardımcı olmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı