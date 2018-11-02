İstanbul'dan Nusaybin'e Gönül Köprüsü

İstanbul'da faaliyet gösteren Gönül Bahçesi Gençlik Platformu üyeleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal mahallelerde eğitim gören bin 500 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulundu.

Nusaybin ilçesine gelen platform üyesi iş adamları beraberinde kışlık mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği kırsal Dallıağaç, Doğanlı, Büyükkardeş mahallelerindeki okulları ziyaret eden platform üyeleri, öğrencilerle bir araya geldi.

Yanlarında getirdikleri mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıtan üyeler, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin'i makamında ziyaret etti.

Platform Başkanı Fikret Gül, ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yardım getirdiklerini belirterek, 15 iş adamı ile ilçeye geldiklerini söyledi.

Gül, "Bölge biraz kırsal olduğu için yardımlar buraya geç ulaşıyor. Bundan dolayı biz de Nusaybin'i tercih ettik. Burada dokunulmayan gönüllere dokunmak istedik. O yüzden platformumuzun adı da gönül bahçesidir. Herkesin bu gönül bahçesinde yer edinmesini istiyoruz. Evlatlarımıza sahip çıkmak için geldik." dedi.



Çetin de yardımların iş adamları tarafından belirlenen kırsal mahalledeki öğrencilere dağıtıldığını belirterek, teşekkür etti.