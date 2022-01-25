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İstanbul'dan getirdiği kaçak alkolü satamadan yakalandı

İstanbul'dan getirdiği kaçak alkolü satamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan, Sakarya'nın Karasu ilçesine kaçak ve el yapımı içki getiren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İstanbul'dan, Sakarya'nın Karasu ilçesine kaçak ve el yapımı içki getiren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu bir şahsın İstanbul'dan getirdiği kaçak ve el yapımı içkileri ilçede satacağı öğrenildi. Harekete geçen jandarma ekiplerince D-650 karayolu Karasu girişince bir araç durduruldu. Yabancı uyruklu N.O.'nun kullandığı araçta ve şahsa ait adreste arama yapan ekiplerce; 24 şişe kaçak içki, 1 şişe el yapımı ve 1 şişe de etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerle alakalı olduğu belirlenen N.O., 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan hakkında işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Hisarcık, Jandarma, Karasu, 3. Sayfa, Haber

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