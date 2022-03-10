İstanbul'da ulaşım tedbirleri! Kar yağışı nedeniyle metro, metrobüs ve vapurun çalışma saatleri değişti

İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan ve günlerce sürmesi beklenen Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası nedeniyle bir dizi önlem alındı. Kent genelinde eğitime 4 gün ara verildi, kamu personeli bugün idari izinli sayıldı, Trakya ve Anadolu istikametinden seyahat eden tır ve kamyonların kente girişine ise kontrollü şekilde izin veriliyor.

METROBÜS SABAHA KADAR, RAYLI SİSTEM 02.00'A KADAR ÇALIŞACAK

Kar yağışı nedeniyle ekiplerin tüm hazırlıklarını yaptığını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşıma yönelik alınan tedbirleri paylaştı. Metrobüsün sabaha, raylı sistemlerin gece 02.00'a, vapurların gece 24.00'a kadar çalışacağını, İETT ve Şehir Hatları'nın da yoğunluğa göre ek seferlerle süreci destekleyeceğini, İSPARK'ın 24 saat hizmet vereceğini aktaran İmamoğlu, şu anda 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyonun müdahaleye hazır halde bulunduğunu söyledi.

"15 MART SALI'YA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR"

İmamoğlu, "Soğuk hava, kuzeyden esecek poyrazla birlikte etkisi altına alacak İstanbul'u. Yarın sabah erken saatlerden itibaren de daha etkili olması, 15 Mart Salı'ya kadar da sürmesi bekleniyor. Kar kalınlığı noktasında da ocak ayındaki değerlere ulaşılması muhtemel gözüküyor. Yine özellikle kuzey bölgemizde Arnavutköy, Çatalca olsun ve yine Avrupa Yakası'nda kuzey hattındaki ilçelerde 50-60 santimetreyi aşan, şehir içine dönük bölgelerde de 20 santimetre seviyelerinde kar öngörülüyor. Kentin kuzeyinde ve Boğaz kesiminde de ağırlıklı olmak üzere bu yoğun kar yağışıyla birlikte poyraz fırtınasından dolayı don ve buzlanma tehlikesinin de varlığı bizimle bir arada olacak. Bu konuda hepimizin tedbirli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"465 NOKTADA MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

İmamoğlu, 465 noktada müdahaleye hazır olduklarını, ara yolları temizleme işlemlerinin de 39 ilçe belediyesi tarafından yapılacağını, ilçe belediyelerinin de tuz depolarından ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi. Buzlanma erken uyarı sistemi vasıtasıyla bir ihbar oluştuğunda ekiplerin çalışmalarını yürüteceğini ifade eden İmamoğlu, bu süreçte mobil büfelerin de kritik noktalarda hizmet vereceğini dile getirdi.

İSKİ'nin şehre kesintisiz hizmet vereceğini, özellikle 153 çözüm merkezinin her soruya cevap vermeye hazır durumda olduğunu, bu süreçte evsiz vatandaşların da unutulmadığını, şu anda 538 vatandaşın konuk edildiğini, sokak hayvanları noktasında çalışmaların sürdüğünü, İGDAŞ'ın 24 saat kesintisiz doğal gaz sağlayacağını, İSTAÇ, Halk Ekmek gibi kurumların da çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizle dün yaptığımız toplantıda ilgili ve yetkili bütün kurum ve kuruluşların kendi yetki alanlarındaki sorumluluklarını yerine getirecekleri gibi, dayanışmayla birlikte ihtiyaç duyulduğu hallerde birbirine destek olma konusunda da hep birlikte kararlı bir mücadeleyi yerine getirmiş olacağız. Yarın sabaha karşı yoğunlaşan kar yağışının pazartesi dahil devam etmesi öngörülüyor. Bu konuda Valiliğimizin de yaptığı açıklamalarla bazı duyuruları oldu. Özellikle eğitim faaliyetlerine pazartesi gününe kadar ara verilmesi de bizler için bir rahatlık yaratacak. İstanbul'un bütün kadroları ve ilçe belediyeleri vasıtasıyla ortaya konacak bu mücadelenin başarılı olması için 16 milyon İstanbullu hemşehrimizin bizimle beraber olması ve bize eşlik etmesi gerekmektedir."