İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA ZAMLI İLK GÜN (1)
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İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA ZAMLI İLK GÜN (1)

İSTANBUL'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı.

10.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:36
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA ZAMLI İLK GÜN (1)

'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı. 

'nin toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptığını açıklamıştı. İstanbullular bugün itibariyle zamlı tarifeden yolculuk yapmaya başladı.

Altunizade Metrobüs istasyonuna gelen bir kişi, "Bayağı zam geldi. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi. Başka bir kişi ise "Asgari ücretle çalışıyoruz ama maaşımızın yarısını yola veriyoruz. Halk mağdur yani bu insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. O da yola gidiyor, ekmeğe gidiyor" diye konşuştu.

Görüntü Dökümü------------------Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Metrobüse giden vatandaşlar-Turnikelerden geçen yolcular-Vatandaşlar ile röp-Metrobüslerin yolcu alması-Metrobüs bekleyen yolcular-Saatini bekleyen metrobüsler-Genel ve detay

 


Kaynak: DHA
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