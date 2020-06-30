İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE OPERASYON: 9 GÖZALTI
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İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE OPERASYON: 9 GÖZALTI

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE OPERASYON: 9 GÖZALTI
30.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:10

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik bugün erken saatlerde operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün 6 üyesinin başta Esenyurt olmak üzere terör örgütü adına işyeri kundaklama eylemlerini gerçekleştirdikleri, 3 üyesinin ise yol kesme eylemlerine karıştıkları, 1 terör örgütü üyesinin ise Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a döndüğü belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün erken saatlerde üç ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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