İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri El Kaide ile DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, belirlenen birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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