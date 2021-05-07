İstanbul'da sahiller sessiz kaldı
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İstanbul'da sahiller sessiz kaldı

İstanbul'da sahiller sessiz kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de uygulanan tam kapanma nedeniyle sıcak havaya rağmen İstanbul'da sahiller boş kaldı.

Türkiye'de uygulanan tam kapanma nedeniyle sıcak havaya rağmen İstanbul'da sahiller boş kaldı. Bakırköy'de sahilde sürekli devriye gezen polis ekipleri, kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle sahiller sıcak havaya rağmen boş kaldı. Normalde sıcak havada tıklım tıklım dolan sahil sessiz kaldı. Sahilde 24 saat boyunca devriye gezen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimsenin sahilde dolaşmasına izin vermedi. Ekipler drone ile de sahili havadan denetledi. Boş olan sahil drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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