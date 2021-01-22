(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

22.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:42
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

Ali Kerem BENGİ - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı.

Hasan YILDIRIM - Vedat BAYRAKTAR - Ali Kerem BENGİ - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA -  İSTANBUL'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00'da başlayacak. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.35 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.Bahçelievler, Maltepe ve Kadıköy D 100 Karayolu'nda her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. 

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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