İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı İstanbul'da da akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı aşırı rüzgar nedeniyle yer yer tipiye dönüşürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı ve fırtına etkili olmaya başladı. İstanbul için yapılan uyarılarının ardından yüksek kesimlerde ve kent merkezinde kar yağışı başladı. Kar yağışı aşırı rüzgar nedeniyle tipiye dönüşürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı ve Ümraniye Yukarı Dudullu'da kar yağışı kameralara yansıdı.

(Medeni Topaloğlu - Mustafa Esen/İHA)

Kaynak: İHA