İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi Kağıthane mobil park polisi kaçak sigara imalathanesine baskın düzenledi Baskında yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün, 540 bin makaron ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi Kağıthane Mobil...

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi

Kağıthane mobil park polisi kaçak sigara imalathanesine baskın düzenledi

Baskında yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün, 540 bin makaron ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane Mobil Park polisi, kaçak sigara imalatı yapıldığı tespit edilen bir metruk binaya baskın düzenledi. Suçüstü baskın anları kameralara yansırken, içeride yapılan aramalarda yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün, 540 bin makaron ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, bir vatandaşın Merkez Mahallesi Güzelyurt Sokak Çıkmazı'ndaki metruk binanın üst katında kaçak sigara imalatı yapıp para karşılığı sattığını ihbarı üzerine harekete geçti.

Sigara basarken yakalandılar

Adrese giden polis ekipleri, binanın karşısında metruk ve kapıları açık bir barakanın üst katından sesler geldiğini duydu. Bunun üzerine içeriye baskın düzenleyen mobil park polisi, iki şahsın kaçak sigara basma makinalarının başında sigara imalatı yaptıklarını gördü. Polis ekiplerinin içeride yaptığı aramalarda yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün, 540 bin makaron ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara, 3 adet imalat makinesi ve 2 adet 200 litre kompresör ele geçirildi.

Yaklaşık 300 kilogram kaçak sigara bulundu

Aramaların ardından suçüstü yakalanan Habib S. ve Muhyettin B. gözaltına alındı. Herhangi bir aranmaları olmayan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ele geçirilen malzemelerle birlikte Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
Korku dolu anlar! Otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi
Korku dolu anlar! Otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Zeynep Bastık Levent Yüksel
Spor Balotelli Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.07.2021 11:05:48. #1.13#

title