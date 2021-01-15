İnternette ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
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İnternette ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

15.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:38

İstanbul'da internette açtıkları sitelerde kolay para kazanmak vaadiyle ilan vererek, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da internette açtıkları sitelerde kolay para kazanmak vaadiyle ilan vererek, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette açtıkları sitelerde jigolo olarak kolay para kazanmak için ilan verdikleri ve kendilerine başvuran 24 kişiyi, 217 bin 175 lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmanın ardından 8 Ocak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyerek 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikamet ve çağrı merkezlerinde yapılan aramada mağdurlara ait verilerin bulunduğu dijital dosyalar, 30 cep telefonu, 29 sim kart, 9 bilgisayar ve 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 5'i tutuklandı.

İnternette ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
İnternette ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
İnternette ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
İnternette ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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