İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İstanbul'da farklı tarihlerde 2 lüks otomobil ile 7 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İstanbul'da farklı tarihlerde 2 lüks otomobil ile 7 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz'da farklı tarihlerde 2 lüks otomobil ile 7 evden 513 bin lira, 6 bin 300 avro, 1000 dolar, 140 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 tabanca, 4 oyun konsolu, 10 altın bilezik, 3 altın kolye, 3 altın bileklik, 8 Cumhuriyet altını, 10 yarım altın, 14 çeyrek altın, altın yüzük, boş çek defteri ve 4 otomobil anahtarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Binalardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının tamamını benzer suçlardan toplam 199 kayıtları bulunan 9 kişinin yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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