İstanbul'da fuhuşa yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bazı kadınların pasaportlarına el konularak çalışmaya mecbur bırakıldığı ve fuhuşa zorlandığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Sabri Ç'nin elebaşılığını yürüttüğü suç örgütü üyelerinin, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta iki ayrı gece kulübü, pansiyon, kuaför salonları ve market işlettiği, zorla tutulan kadınların özel araçlarla pansiyonlardan alınarak götürüldükleri gece kulüplerinde turistlerle fuhuş yapmaya zorlandıkları tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin kimlik bilgilerini ve adreslerini belirleyen ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenledikleri baskınlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde zorla tutuldukları belirtilen ve çoğunluğu Fas uyruklu 62 mağdur kadın da muhafaza altına alındı.

Bu arada suç örgütü elebaşı Sabri Ç'nin yurtdışına kaçtığı öğrenildi.