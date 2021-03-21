İstanbul'da drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı
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İstanbul'da drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı

21.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:37
İstanbul'da drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı

Sultanbeyli'de drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan M.T.Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sultanbeyli'de drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan M.T.Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına 6 bin 700 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya üzerinde yaptıkları çalışmalarda, Sultanbeyli ilçesinde bir sürücünün drift yaptığı görüntüleri kişisel hesabı üzerinden paylaştığı görüldü. Ekipler görüntüleri kullanarak önce aracın plakasını ardından sürücünün kimliğini belirledi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla sürücü M.T.Ö.'yü gözaltına aldı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunun 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 700 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine Karayolları Trafik Kanununun 67/1D maddesine istinaden 60 gün geçici olarak el konuldu.

Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan sürücü M.T.Ö.'nün 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılması için Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul'da drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı
İstanbul'da drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı
İstanbul'da drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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