İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor
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İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da bazı bölgelerde aralık olarak sağanak etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da bazı bölgelerde aralık olarak sağanak etkisini sürdürüyor.

Kentte dün başlayan yağış, bugün de devam ediyor. Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytiburnu, Beylikdüzü, Maltepe, Sancaktepe, Kadıköy, Kartal ve Beykoz'da başlayan sağanak, bazen şiddetini artırarak aralıklı sürüyor.

Yağmur nedeniyle yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.

Yağıştan korunmak isteyen vatandaşların da otobüs duraklarına, tentelerin altına sığındığı görüldü.

Kentte yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 11.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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