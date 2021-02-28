İstanbul'da 12 evden 250 bin liralık eşya çalan şüpheliler kamerada

İSTANBUL genelinde 12 farklı evden 250 bin liralık eşya, telefon, laptop ve ziynet eşyası çalan 4 hırsız yakalandı.

İSTANBUL genelinde 12 farklı evden 250 bin liralık eşya, telefon, laptop ve ziynet eşyası çalan 4 hırsız yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Son üç haftadır Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy ve Fatih ilçelerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 12 farklı hırsızlık olayını dört şüphelinin gerçekleştirdiği öğrenildi. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin ilk olarak eşkalini sonrasında kimliğini tespit etti. Şüphelilerin 12 adresten toplamda 250 bin liralık elektronik eşya, telefon, laptop ve ziynet eşyası belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Polis ekipleri, yaptıkları eş zamanlı operasyon ile şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerden Uşenk T.'nin (30) farklı suçlardan 26, Cihan Ç.'nin (21) 22, Fırat Y.'nin (29) 30, Ramazan T.'nin (18) ise 37 suç kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAÖte yandan şüphelilerin otomobil ile girecekleri evin önüne park etmeleri, sonrasında bir şüphelinin sırtında televizyon ile gelerek otomobilin bagajına yerleştirmesi, çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı