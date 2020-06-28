İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK

(Havadan Görüntüler)CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIKHaber-Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Caddebostan Sahili'ne akın etti.

28.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:00

İSTANBUL-(Havadan Görüntüler)CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar maske takarken bazılarının ise maske takmadıkları görüldü. Caddebostan Sahili'ndeki hareketlilik havadan da görüntülendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Kadıköy Caddebostan Sahili'ne geldi. Saat 23.00 sıralarında yoğunluğun arttığı sahilde bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını uyup maske takarken, bazıları ise maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadı. Kimisi maskeyi çenesinin altında tutarken kimisi de maskeyi koluna takmayı tercih etti. Sahildeki hareketlilik havadan da görüntülendi.

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı Haber
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
'Mücadelede tam tedbirli değiliz' diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Buse Varol Seda Sayan Hülya Avşar
Spor Ali Koç Adem Büyük Caner Erkin Alper Ulusoy Mete Kalkavan
Daha Fazla Muğla Yangın Hindistan Başakşehir
Şu an buradasınız: İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 00:17:52. #1.15#
title