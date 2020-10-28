İstanbul Başakşehir - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?
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İstanbul Başakşehir - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?

28.10.2020 01:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:33
İstanbul Başakşehir - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Başakşehir - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Başakşehir - Paris Saint Germain maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başakşehir - Paris Saint Germain maçı 28 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir - Paris Saint Germain maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

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