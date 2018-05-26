İstanbul Arnavutköy'de Korkunç Kaza! Temizlik Aracına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Öldü
İstanbul Arnavutköy'de, temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Arnavutköy'de, Arnavavut- Habipler yolunda sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi öldü.
TEMİZLİK ARACINA ARKADAN ÇARPTI
Eski Edirne Caddesi Habipler istikametinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, önünde seyreden belediyeye ait temizlik aracına çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İTFAİYE, ARAÇTA SIKIŞAN CENAZELERİ ÇIKARDI
Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.
YORUMLAR (11)
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biraz evvel gördüm kızcağızı çıkardılar yazık oldu allah rağmet eylesin hepsine ama o temizlik yapan mallarda kabahat yazık oldu insanlaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin geride kalanlara sabır versin rabbimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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muharrem ince ne dedi? yerl otomobil zaman kaybı dedi böyle projelere gerek yok dedi. otomobil olmasaydı kaza da olmazdı. oylar muharrem ince''ye.Cevap Yaz 4 13 Yayından Kaldır
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OLAY YERİNDEKİ POLİSLERDE MİLLETİN FİLİM İZLEMESİNE MÜSADE EDİYOR AKAN TRAFIKDE O KADAR INSANA NIYE MUSADE EDERSINIZKI EYYYY POLISLER. .Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırGAMSIZ: Bir sen eksiktin.. Kendini bilmez..3 Yayından Kaldır