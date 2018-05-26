İstanbul Arnavutköy'de Korkunç Kaza! Temizlik Aracına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Öldü

İstanbul Arnavutköy'de Korkunç Kaza! Temizlik Aracına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Öldü

İstanbul Arnavutköy'de, temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Arnavutköy'de, Arnavavut- Habipler yolunda sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi öldü.

TEMİZLİK ARACINA ARKADAN ÇARPTI

Eski Edirne Caddesi Habipler istikametinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, önünde seyreden belediyeye ait temizlik aracına çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İTFAİYE, ARAÇTA SIKIŞAN CENAZELERİ ÇIKARDI

Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.


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YORUMLAR (11)

  • HAYDAR:
    biraz evvel gördüm kızcağızı çıkardılar yazık oldu allah rağmet eylesin hepsine ama o temizlik yapan mallarda kabahat yazık oldu insanlara
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  • LAİKLİK DEYİNCE:
    muharrem ince ne dedi? yerl otomobil zaman kaybı dedi böyle projelere gerek yok dedi. otomobil olmasaydı kaza da olmazdı. oylar muharrem ince''ye.
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  • TÜRKÜN GÜCÜ:
    OLAY YERİNDEKİ POLİSLERDE MİLLETİN FİLİM İZLEMESİNE MÜSADE EDİYOR AKAN TRAFIKDE O KADAR INSANA NIYE MUSADE EDERSINIZKI EYYYY POLISLER. .
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    GAMSIZ: Bir sen eksiktin.. Kendini bilmez..
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