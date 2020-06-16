İstanbul adliyelerinde yoğunluk
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İstanbul adliyelerinde yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesi ve duruşmaların görülmesine başlanmasıyla İstanbul'daki 3 büyük adliyede yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul adliyelerinde yoğunluk
16.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesi ve duruşmaların görülmesine başlanmasıyla İstanbul'daki 3 büyük adliyede yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Adliyesi D girişinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde sık sık uyarılarda bulunuldu.

Girişlerde maske denetimi yapılıp ateş ölçülürken, çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.

Duruşmaların genellikle salı ve perşembe günleri yapılması nedeniyle duruşma salonları önünde de kalabalık oluşurken, İcra Müdürlükleri ve ön bürolarda da sorgulama yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Adliyesi'nde izleyiciler geri gönderiliyor

Anadolu Adliyesi'nde de vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlenirken, maskesi olmayan vatandaşlar maske satış noktasına yönlendirildi.

Duruşmalara izleyici olarak girmek isteyen bazı vatandaşların ise görevlilerce uyarılarak geri gönderildiği görüldü.

Adliye girişinde oluşan yoğunlukta bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığını fark eden görevliler, gerekli uyarıları yaptı.

Başsavcılıkça, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında, duruşma salonlarında koltuklar arasında boşluk bırakılmasına yönelik yazı asılırken, adliye içerisinde bir çok noktaya uyarı levhaları konuldu ve el dezenfektanları yerleştirildi.

Asansör kapılarına da 4 kişiden fazla binilmemesi yönünde uyarı asıldı.

Bakırköy Adliyesi'nde "maske takın" anonsları

Bakırköy Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlileri, kuyrukta bekleyen vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Öte yandan adliyeye giriş yapan kişilerin el dezenfektan kullanmaları için uyarılarda bulunulduğu gözlemdi.

Baro odalarına avukatlar tek tek alınırken, baronun kurduğu stantlarda avukatlara maske veriliyor. Öte yandan ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde duruşmalar görülmeye başlandı.

Vatandaşlar belirli aralıklarla salon önünde beklerken, salonlara taraflar dışında izleyici alınmadı.

Bakırköy Adliyesi'nde de sosyal mesafe ve maske anonsları yapılırken duruşma salonlarındaki koltuklara birer boşluk bırakılarak oturulması yönünde uyarı yazıları da yerleştirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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