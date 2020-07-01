İSTANBUL'A KURBANLIK GİRİŞİ DENETİMİ
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İSTANBUL'A KURBANLIK GİRİŞİ DENETİMİ

İSTANBUL'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

01.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:46

İSTANBUL'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Beykoz Riva'da bulunan canlı hayvan sevk kontrol noktasında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, polis ve Jandarma eşliğinde canlı hayvan yüklü araçları durdurarak kontrol ediyor. 16 Temmuz'dan önce kurbanlıkları hayvan pazarlarına götürmek üzere yola çıkan hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 'Biliyorsunuz, Covid-19 hastalığının gölgesinde bir kurban bayramı geçireceğiz. Gerek Covid-19 hastalığına karşı gerekse halkımızın dini vecibelerini rahat ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için İstanbul ilinde biz tüm tedbirlerimizi aldık. İstanbul'a kurbanlıkların kurban pazarlarına girişleri 16 Temmuz itibari ile başlayacak. Biz kurban bayramı öncesinde 7 gün 24 saat, 365 gün boyunca burada yaptığımız denetimlere ek olarak hayvan hareketlerinin yoğunlaşacağından dolayı 22 Haziran itibariyle denetimlerimizi çok daha fazla yoğunlaştırdık" dedi.

HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ BAKIMINDAN KONTROLLER COK ÖNEMLI

Ahmet Yavuz Karaca, 'Kurban bayramı döneminde İstanbul'a yaklaşık 75-80 bin civarında büyükbaş, bir o kadar da küçükbaş hayvan geliyor ve kesiliyor. Hayvan hareketlerinin yoğunlaşması hayvan hastalıklarıyla ilgili problemleri de beraberinde getiriyor. Bulaşıcı hayvan hastalıkları ve gerekse de hayvandan insana bulaşan zoonoz dediğimiz hastalıkların önlenmesi bakımından bizim kontrollerimiz çok önemli. Biz burada hayvanların veteriner sağlık raporları var mı, karşıya geçiş belgeleri var mı, küpeleri üzerinde mi, gibi bütün bunlarla ilgili kontrollerimizi yapıyoruz. 22'sinden itibaren tabii kaçak hayvanlara da rastlıyoruz. Yakaladığımız kaçak hayvanlarla ilgili de gerekli idari işlemleri uygulayıp Tuzla hayvan borsasında Yedi Emin olarak tutuyoruz. Eğer karşıya geçiş şartları taşımıyorlarsa da orada herhangi bir işletmede Yedi Emin olarak bekletip kurbanda kesimlerini sağlıyoruz" diye konuştu.

'TAMAMEN KURBANA HAZIRIZ, BÜTÜN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Karaca, vatandaşların ve hayvancıların 16 Temmuz'dan önce hayvan pazarlarına girmek konusunda ısrar etmemelerini istediklerini söyleyerek, 'Karşıdan geldikleri yerde mutlaka il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine uğramaları, veteriner sağlık raporlarını almaları ve hayvanlarını muayene ettirmelerini öneriyoruz. Ayrıca, biz burada kontrollerimizi Emniyet Müdürlüğü ve Jandarmamız ile beraber gerçekleştiriyoruz. Bu sene alınan tedbirler neticesinde gördüğümüz kadarıyla gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz herhangi bir kurbanlık problemi olmayacak, yeterli hayvanımız mevcut yaptığımız sayımlar neticesinde. Vatandaşlarımız kurbanlıkları geldikten sonra da bakanlığımızın resmi uygulaması HAYSAK'ı indirebiliyorlar. Burada kulak küpesini girdiklerinde hayvanla ilgili bütün bilgileri görebilecekler. Valiliğimiz, il müdürlüğümüz, kolluk kuvvetlerimizle tamamen kurbana hazırız, bütün önlemlerimizi aldık" dedi.

ÇADIRLAR ARASINDA EN AZ 2 METRE MESAFE BIRAKILACAK

Karaca, kurban pazarlarında alınacak koronavirüs önlemleriyle ilgili, 'Koronavirüs hastalığından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, kurban hizmetleri tedbiri yayınlandı. Aynı zamanda bakanlığımızın bilim kurulundan da bir tavsiye kararı çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan da bir rehber yayınlandı. Hepsinin ışığında kurban pazarlarında, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Girişlerde herkesin ateşi ölçülecek. Kurban çadırları arasında en az 2 metre mesafe bırakılacak. İçeri giren kişi sayısı metrekareye göre kurban pazarı alanına göre sınırlandırılacak. Belli noktalardan giriş, belli noktalardan çıkış olacak. Girişte el dezenfektanları olacak. İnsanların maskesiz bir şekilde içeri girmelerine müsaade edilmeyecek. Yine kurban pazarlarındaki veteriner hekimleri, belediye veteriner hekimleri ve bizim arkadaşlarımız hayvan sağlığı yönünden bütün kontrolleri yapacak" şeklinde konuştu.

örüntü Dökümü

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-Hayvan sevk kontrol noktasında bulunan içi hayvan dolu tır

-Tırdaki hayvanlar

-Tır şoförü ile röp

-İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü ile röp

-İl tarım müdürlüğü ekiplerinin denetim yapması

-Hayvan sevk kontrol noktasından görüntüler

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Genel ve detay

İSTANBUL'A KURBANLIK GİRİŞİ DENETİMİ

Kaynak: DHA

Manşet

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