İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalışırken, Filistinli esnafın dükkanlarına saldırarak camları kırdı.

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalışırken, Filistinli esnafın dükkanlarına saldırarak camları kırdı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, İsrailli genç yerleşimcilerin Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdığı ve camları kırdığı görüldü. Yerleşimcilerin, ırkçı sloganlar attığı dikkati çekti. Yine bir videoda, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık yerleşimci grubunun Filistinli bir sürücüye saldırarak linç etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Yerleşimci grubun, Bat Yam'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yafa kentine doğru yürüyüşlerine devam ettiği aktarıldı.

-Lid'de sokaklar yeniden hareketlendi

İsrail'in yaşanan olaylar üzerine olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında yeniden çatışmaların başladığı bildirildi.

Fanatik Yahudilerin, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırdığı görüldü.

İsrail polisi, dün gece polis aracının yakıldığı ve olayların kontrolden çıktığı kentte 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

İsrail'in Lid kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz, olağanüstü halin iki hafta uzatılmasını istedi
Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz, olağanüstü halin iki hafta uzatılmasını istedi
Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı
İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Tandoğan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 23:23:32. #1.16#

title