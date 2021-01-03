İsrail televizyonu: İsrail, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yapıyor
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İsrail televizyonu: İsrail, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yapıyor

03.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:04
İsrail televizyonu: İsrail, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yapıyor

İsrail ordusunun, İran'ın Irak veya Yemen'deki milisleri aracılığıyla füze ya da insansız hava aracıyla düzenlemesi muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yaptığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, İran'ın Irak veya Yemen'deki milisleri aracılığıyla füze ya da insansız hava aracıyla düzenlemesi muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yaptığı iddia edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail ordusu geçen hafta, İran'ın füze ya da insansız hava araçlarıyla saldırmak için Yemen veya Irak'ta kendisine bağlı kuvvetleri konuşlandırması olasılığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Haberde İran'ın başka bir ülke aracılığıyla İsrail'e zarar vermeye çalışacağı ve söz konusu ülkelerin Irak veya Yemen olabileceği ileri sürüldü.

Ordunun, Tahran'ın şu anda böyle bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu ve Irak'taki İran yanlısı milisler veya Yemen'deki Husiler aracılığıyla İsrail'e karşı operasyonlar düzenleyebileceğini düşündüğü kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, 22 Aralık'ta İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümünden ülkesini sorumlu tutan İran'ı "İsrail'e saldırmaması" konusunda uyarmıştı.

Kochavi, "İran ve onun radikal eksendeki ortakları, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa bunun bedelinin çok ağır olacağını görürler." ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran'da aracına düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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