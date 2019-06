"İsrail'siz bir Batı Şeria söz konusu olamaz"

KUDÜS (AA) – ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamından çıkmasını öngören bir senaryonun söz konusu olmadığını söyledi.

Friedman, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı tartışmalarına işaret ederek, "Bu meselenin neden böyle tepkiyle karşılandığını anlamıyorum. Herkes biliyor ki İsrail'in Batı Şeria'nın tamamından çekilmesini öngören bir senaryo söz konusu olamaz." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme hakkını olduğunu ileri süren Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakata ilişkin ise şunları söyledi:

"New York Times gazetesindeki mülakatta söylediklerimin yüz de yüz arkasındayım. Söylediklerim politikadır ya da ABD'nin gelecek öngörüsüdür. Ayrıca bu durum ABD'nin politikasıyla da çelişmiyor."

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman 8 Haziran'da, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, "Mevcut şartlar altında İsrail'in hepsi olmasa da Batı Şeria'nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'e yakınlığı dikkati çekiyor

Bu açıklamasıyla uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrailin ilhak planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail'e yakınlığı ile dikkati çekiyor.

Yahudi asıllı olan Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria'ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

İsrail'in 1967'de ilhak ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunurken, söz konusu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Kaynak: AA