İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Ürdün'e gizli ziyaret
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Ürdün'e gizli ziyaret

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Ürdün'e gizli ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmek üzere Ürdün'e gizli bir ziyarette bulunduğu bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmek üzere Ürdün'e gizli bir ziyarette bulunduğu bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçtiğimiz hafta Ürdün'e gizli bir ziyarette bulunarak, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştüğü açıklandı. İsrail Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, gizli ziyaret doğrulanırken, görüşmede ikili ve bölgesel düzeyde stratejik konuların ele alındığı belirtildi. Herzog'a Ürdün gezisinde Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Başbakan Naftali Bennett'ın eşlik ettiği aktarıldı.

Herzog söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ürdün çok önemli bir ülke. Büyük bir lider ve son derece önemli bir bölgesel aktör olan Kral Abdullah'a büyük saygı duyuyorum. Kral Abdullah ile tarım, enerji sorunları, sürdürülebilirlik ve iklim krizi de dahil olmak üzere ülkeler arasındaki önemli diyalog alanları hakkında konuştum" dedi.

Yaklaşık 1 yıl önce imzalanan İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) da değinen Herzog, "Anlaşmalar, önemli bir bölgesel altyapı oluşturdu. Bölgeyi ve bölgedeki diyalogu değiştiren çok önemli anlaşmalar. Neredeyse her gün dünyanın dört bir yanından birçok liderle konuşuyorum, bunun İsrail'in stratejik çıkarları için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgede ilerleme kaydetme ve konuşma arzusu var" ifadelerini kullandı.

(Jeries Bassier/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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