İsrail Başbakanı Netanyahu karantinada
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İsrail Başbakanı Netanyahu karantinada

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmalarından Rivka Paluch'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

30.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:33
İsrail Başbakanı Netanyahu karantinada

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmalarından Rivka Paluch'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Netanyahu'nun bu nedenle kendisini karantina altına aldığı belirtildi.

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, danışmanlarından Rivka Paluch'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantina altına aldığını duyurdu.Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 4 bin 347 olduğu açıklanırken; 16 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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