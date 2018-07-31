- İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail askerleri Kudüs kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail askerleri bugün Kudüs'ün doğusundaki Al-Issawiya kasabasında 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin gelip küçük çocuğu açıklamadıkları bir yere götürdüklerini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütünden yapılan açıklamaya göre 5 bin 900 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu, bunların arasında 291'inin de çocuk olduğu biliniyor.