ISPARTA Yasağa rağmen bisikletle gezintiye çıkınca cezayı yedi
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ISPARTA Yasağa rağmen bisikletle gezintiye çıkınca cezayı yedi

Yasağa rağmen bisikletle gezintiye çıkınca cezayı yedi*- Isparta'da sokağa çıkma yasağının başlamasıyla polis denetimlerini sıklaştırdı.

23.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:09

Yasağa rağmen bisikletle gezintiye çıkınca cezayı yedi

*- Isparta'da sokağa çıkma yasağının başlamasıyla polis denetimlerini sıklaştırdı.

*- Ekipler kent merkezinde, yasağa rağmen bisikletiyle gezintiye çıkan bir vatandaşı durdurdu.

*- Yasağın başladığından haberi olmadığını söyleyen vatandaş cezai işlem uygulanarak evine gönderildi.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Isparta'da dün gece saat 00.01'i gösterdiğinde cadde ve sokaklar ilk kez sessizliğe büründü. Polis ekipleri şehir giriş- çıkışlarında kontrollerine devam ederken, kent merkezinde de uygulamalar yaptı. Normal zamanlarda kentin en yoğun caddeleri olan Mimar Sinan, Cumhuriyet ve 6 Mart'ta hem trafik hem de asayiş ekipleri tarafından uygulamalar gerçekleştirildi. Trafik ekipleri araçları tek tek durdurup, içindekilerin sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti.

'BİSİKLET BİNMEYE ÇIKMIŞTIM'

Mimar Sinan Caddesi'nde polis, yasağın başlamasının ardından bisikletiyle seyir halinde olan bir vatandaşı durdurdu. Yüzünde maske olduğu görülen kimliği açıklanmayan vatandaşa, ekipler sokağa çıkma yasağının başladığını hatırlattı. Yasağın 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağını bildiğini savunan vatandaş, bisiklet sürmek için sokağa çıktığını söyledi. Ekipler hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan tutanak tutup, 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladığı vatandaşı evine gönderdi.

ISPARTA Yasağa rağmen bisikletle gezintiye çıkınca cezayı yedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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