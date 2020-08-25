Isparta'da kötü kokuya son Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sıvı atıkların kapalı sisteme alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sıvı atıkların kapalı sisteme alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başdeğirmen, özellikle Isparta-Antalya karayolunda sürücülerin karşı karşıya kaldıkları kötü koku sorunun artık tarihe karıştığını bildirdi.Kötü kokudan bazı mahalleler ile Sav kasabasının etkilendiğini belirten Başdeğirmen, "Maalesef ki bu kötü koku bizim imajımızı bozmaktaydı. Bizler de göreve gelir gelmez bunun hemen giderilmesi gerektiği bilinciyle hareket ettik. Kötü koku sorunu bugüne kadar gece-gündüz çalışarak tüm ekiplerimizin vermiş olduğu mücadele sonucunda kapalı sisteme alındı. Burası yaklaşık 25 yıl önce yapılan ancak Isparta'mıza şu anda hizmet edemeyen bir tesis. Buraya gelen Isparta'daki yaşayan vatandaşlarımızın atıklarının tamamını alamadığı için büyük bir kısmı, kanaldan açık bir şekilde daha ilerilere giderek, Antalya yolunda bertaraf oluyordu. Tabii ki bu da giderken anormal derecede bir koku yayıyordu. O koku hem bizim birçok mahallemizi, Sav'ı ve şehir içerisindeki hat üzerindeki girişteki büyük rahatsızlıktı" dedi.

"Önemli bir yatırım yaptık"

Daha önce açıktan giden sıvı atığın artık kapalı sistemle götürüleceğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Bugünden itibaren bütün atıklarımız arıtılsa da arıtılmasa da bu kanaldan kapalı sistemden giderek herhangi bir koku yaymayacak. Ancak şu anda görmüş olduğunuz çalışma, burası yıllardır şu atığı taşıyan dere. Şu tesisin çıktığı yerden Antalya yoluna kadar giden dere. Yıllardır bu dere tabi bu pis atığı taşırken altta büyük bir tortu bırakmış. O kokuyu muhafaza eden alan şu anda DSİ'nin de bize vermiş olduğu destekle kanalı temizliyoruz. Bu kanal temizlenirken burada 1 ay belki bu kokuyu az da olsa çekmek zorundayız. Ama ondan sonra biz bu kokuyu ıslah edeceğiz tertemiz yapacağız ve altta önceden gelen yılların birikimi olan pisliği kaldırmış olacağız. Burada bir daha koku olmayacak inşallah. Şu anda biz bundan dolayı çok mutluyuz. Burada önemli bir yatırım yaptık" diye konuştu.

"Halkımızdan özür dilemek istiyorum"

Isparta Belediyesi adına kokuya yakın mahalleler ve Sav kasabası halkından özür dilemek istediğini kaydeden Başdeğirmen, "Bunun daha önce yapılması ve daha güzel bir şekle getirilme imkanı varken maalesef ki bu günlere kaldı. Bu yıllardır da bu insanların feryatları çoğaldı ve artık isyan haline geldi. Şu anda çevre mahallelerdeki komşularımız da var. Onların sıkıntılarını ben biliyorum. Birkaç kez geldim kendileriyle görüştüm. Gerçekten buradaki o kokuyu çekmek kolay bir şey değildi. Çok zordu. Yıllarca pencerelerini açamadılar, çocuklarını oyun sahalarına gönderemediler. Ama bundan sonra artık o vatandaşlarımız balkonlarında çaylarını kahvelerini içebilecekler. Çocuklarını rahatlıkla bahçelerinde oynatabilecekler. Bu koku sorunu bittiği için bu mutluluğunu ben de görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Aldığımız vazifeleri yerine getirmek ve vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek bizleri mutlu ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü desteği devletimizden alabiliyoruz. Bizim istediğimiz her türlü yatırımda bizlerin yanında oluyor Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz, büyüklerimiz. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA