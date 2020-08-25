Isparta'da kötü kokuya son
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da kötü kokuya son

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sıvı atıkların kapalı sisteme alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Isparta'da kötü kokuya son
25.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:55

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sıvı atıkların kapalı sisteme alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başdeğirmen, özellikle Isparta-Antalya karayolunda sürücülerin karşı karşıya kaldıkları kötü koku sorunun artık tarihe karıştığını bildirdi.Kötü kokudan bazı mahalleler ile Sav kasabasının etkilendiğini belirten Başdeğirmen, "Maalesef ki bu kötü koku bizim imajımızı bozmaktaydı. Bizler de göreve gelir gelmez bunun hemen giderilmesi gerektiği bilinciyle hareket ettik. Kötü koku sorunu bugüne kadar gece-gündüz çalışarak tüm ekiplerimizin vermiş olduğu mücadele sonucunda kapalı sisteme alındı. Burası yaklaşık 25 yıl önce yapılan ancak Isparta'mıza şu anda hizmet edemeyen bir tesis. Buraya gelen Isparta'daki yaşayan vatandaşlarımızın atıklarının tamamını alamadığı için büyük bir kısmı, kanaldan açık bir şekilde daha ilerilere giderek, Antalya yolunda bertaraf oluyordu. Tabii ki bu da giderken anormal derecede bir koku yayıyordu. O koku hem bizim birçok mahallemizi, Sav'ı ve şehir içerisindeki hat üzerindeki girişteki büyük rahatsızlıktı" dedi.

"Önemli bir yatırım yaptık"

Daha önce açıktan giden sıvı atığın artık kapalı sistemle götürüleceğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Bugünden itibaren bütün atıklarımız arıtılsa da arıtılmasa da bu kanaldan kapalı sistemden giderek herhangi bir koku yaymayacak. Ancak şu anda görmüş olduğunuz çalışma, burası yıllardır şu atığı taşıyan dere. Şu tesisin çıktığı yerden Antalya yoluna kadar giden dere. Yıllardır bu dere tabi bu pis atığı taşırken altta büyük bir tortu bırakmış. O kokuyu muhafaza eden alan şu anda DSİ'nin de bize vermiş olduğu destekle kanalı temizliyoruz. Bu kanal temizlenirken burada 1 ay belki bu kokuyu az da olsa çekmek zorundayız. Ama ondan sonra biz bu kokuyu ıslah edeceğiz tertemiz yapacağız ve altta önceden gelen yılların birikimi olan pisliği kaldırmış olacağız. Burada bir daha koku olmayacak inşallah. Şu anda biz bundan dolayı çok mutluyuz. Burada önemli bir yatırım yaptık" diye konuştu.

"Halkımızdan özür dilemek istiyorum"

Isparta Belediyesi adına kokuya yakın mahalleler ve Sav kasabası halkından özür dilemek istediğini kaydeden Başdeğirmen, "Bunun daha önce yapılması ve daha güzel bir şekle getirilme imkanı varken maalesef ki bu günlere kaldı. Bu yıllardır da bu insanların feryatları çoğaldı ve artık isyan haline geldi. Şu anda çevre mahallelerdeki komşularımız da var. Onların sıkıntılarını ben biliyorum. Birkaç kez geldim kendileriyle görüştüm. Gerçekten buradaki o kokuyu çekmek kolay bir şey değildi. Çok zordu. Yıllarca pencerelerini açamadılar, çocuklarını oyun sahalarına gönderemediler. Ama bundan sonra artık o vatandaşlarımız balkonlarında çaylarını kahvelerini içebilecekler. Çocuklarını rahatlıkla bahçelerinde oynatabilecekler. Bu koku sorunu bittiği için bu mutluluğunu ben de görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Aldığımız vazifeleri yerine getirmek ve vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek bizleri mutlu ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü desteği devletimizden alabiliyoruz. Bizim istediğimiz her türlü yatırımda bizlerin yanında oluyor Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz, büyüklerimiz. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi 3. Sayfa
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Kültür Sanat
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti 3. Sayfa
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
'Türkiye'nin Maldivleri' için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Hande Erçel Sertab Erener
Spor Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Isparta'da kötü kokuya son - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 16:56:44. #1.15#
title