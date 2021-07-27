Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da 20 gündür kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kayıp kişi aranıyor.

Isparta'da 20 gündür kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kayıp kişi aranıyor.

Emre Mahallesi'ndeki ikametinden 7 Temmuz'da ayrılan Veli Karaboğa'nın eve dönmemesi üzerine polise başvuran çocukları, kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor.

Karaboğa'nın oğlu Yükselen Karaboğa, gazetecilere, babasının yalnız yaşadığını söyledi.

Babasının hayatından endişe ettiğini dile getiren Karaboğa, "Babam arada gider, sonra gelirdi. 1 yıl boyunca Antalya'dan aldık geldik. Hatta en son Antalya'da motosiklet çarpmış, acil servisten aldık. Son 1 aydır iyi durumdaydı. Şimdi 20 gündür kayıp. Hiçbir husumetlisi yok." diye konuştu.

Veli Karaboğa'nın kızı Döndü Tonguç da, babası kaybolduğundan beri merak içinde olduğunu ifade etti.

Tonguç, babasını görenlerin polise haber vermesini istedi.

Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor
Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor
Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor
Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor
Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Can Bartu Balotelli Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.07.2021 22:02:03. #1.13#

title