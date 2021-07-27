Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor

Isparta'da 20 gündür kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kayıp kişi aranıyor.

Isparta'da 20 gündür kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kayıp kişi aranıyor.

Emre Mahallesi'ndeki ikametinden 7 Temmuz'da ayrılan Veli Karaboğa'nın eve dönmemesi üzerine polise başvuran çocukları, kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor.

Karaboğa'nın oğlu Yükselen Karaboğa, gazetecilere, babasının yalnız yaşadığını söyledi.

Babasının hayatından endişe ettiğini dile getiren Karaboğa, "Babam arada gider, sonra gelirdi. 1 yıl boyunca Antalya'dan aldık geldik. Hatta en son Antalya'da motosiklet çarpmış, acil servisten aldık. Son 1 aydır iyi durumdaydı. Şimdi 20 gündür kayıp. Hiçbir husumetlisi yok." diye konuştu.

Veli Karaboğa'nın kızı Döndü Tonguç da, babası kaybolduğundan beri merak içinde olduğunu ifade etti.

Tonguç, babasını görenlerin polise haber vermesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen