Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
04.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:09
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Göksöğüt köyünde hayvancılıkla uğraşan A.C, elindeki yara nedeniyle hastaneye gitti.
Testler sonucunda A.C. şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.
Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA