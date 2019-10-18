Isparta'da bedelli askerler yemin etti

18.10.2019 14:37

Isparta'da 1999/3 Tertip Jandarma Erler ile Hükümet tarafından çıkarılan 21 günlük bedelli askerlik uygulaması kapsamında 31. Celp Dönemi'nde Isparta'ya gelen bedelli jandarma erler için yemin töreni düzenlendi.



Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen yemin töreninde, 48'i bedelli, 44'ü 99/3 tertip olmak üzere 92 Jandarma Er, askeri eğitimlerini tamamladıktan sonra, düzenlenen törenle yemin etti. Isparta İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 92 jandarma er için Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, aileler ve eğitimlerini tamamlayan 99/3 tertip erler ile bedelli askerler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağının geçişi tüm katılımcılar tarafından ayakta selamlandı. Törende jandarma üniformalarını giyen toplam 92 jandarma er, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu alana ellerini koyarak yemin etti. Yeminin ardından, birliğe ilk katılan bedelli jandarma erler tarafından yaş kütüğüne dönem plaketleri çakıldı.



"Türk Jandarma'sının bir ferdi olduk"



Ant içen tüm Erler adına konuşan Jandarma Er Buğra Kemal Algün, "Bizler, bu cennetin vatanın dört bir yanında askerlik görevimizi yerine getirebilmek üzere ulus, Cumhuriyet, tevazu, fedakarlık, feragat ve Türk Jandarma'sının bir ferdi olduk. 31. Dönem Bedelli Jandarma ve 99/3 Tertip Jandarma Erler Isparta İl Jandarmadaki temel askerlik eğitimini tamamlamış oluyoruz. Bu eğitim süresince Temel Askerlik Eğitimi, Disiplin, Atatürk İnkılaplarına bağlılık, Vatan, Millet, Aile ve Arkadaşlığımızı daha çok pekiştirdik. Değerli komutanlarımıza, ailelerimize ve kısa sürede vatan, millet ve aile sevgisini aşılayan komutanlarımıza saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Bundan sonraki atacağımızın adımların daha sağlam ve şuurlu olacağına söz veriyoruz, ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı. Törende ayrıca, eğitim süresince en çok kitap okuyan, örnek çalışmalara imza atan başarılı askerler ve ailelerine Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.



Ağaoğlu: "Ülkeye hizmet, sadece kışlalarla sınırlı değildir"



Törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Ağaoğlu, askerlere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, "İçtiğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref namında olup, dürüstlüğün, mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Ülkeye hizmet, sadece kışlalarla sınırlı değildir. Unutmayınız ki, ne iş yaptığınızın önemi yoktur. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" dedi. Mehmetçiklerin yetiştirilmesinde emeği geçen personeline teşekkür eden Albay Ağaoğlu, vatan için canını veren şehitleri de rahmetle andığını ifade etti.Yemin töreni programı, Jandarma Marşı'nın ardından program geçit töreniyle sona erdi.



Duygu yüklü anlar yaşandı



Tören sonrasında yaklaşık 3 haftalık özlemle evlatlarına kavuşan aileler de evlatlarıyla hasret gidererek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Mikrofon uzatılan ailelerin ifadeleri ise duygu yüklü anlar yaşanmasına sebep oldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA