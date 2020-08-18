Isparta Belediyesi'nin maske üretimi devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta Belediyesi'nin maske üretimi devam ediyor

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince her gün maske üretimi aralıksız sürdürülüyor.

Isparta Belediyesi'nin maske üretimi devam ediyor
18.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:41

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince her gün maske üretimi aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar tamamen steril bir şekilde üretimi gerçekleşen maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

ISMEK'in merkez binası ile birlikte mahallelerde bulunan El Sanatları Merkezlerinde de üretimi süren maskeler, buradan alınarak günlük olarak belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünde sterilizasyona tabi tutuluyor ve ardından belediye binası başta olmak üzere her bir noktada ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, maske üretiminin devam ettiği Halife Sultan Mahallesindeki ISMEK El Sanatları Kurs Merkezini ziyaret etti, burada devam eden maske üretimlerine ilişkin bilgiler aldı.

Sadece Halife Sultan Mahallesinde günlük 1500 adet maske üretiminin yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, maskenin öneminden bahsetti. Her zaman maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapıldığını hatırlatan Başdeğirmen, "Maskenin önemi ortada. Maskeyi üç kez söylememiz gerekiyor. Maske, maske, maske, temizlik ve mesafe. Korona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden buyana maske üretimini aralıksız sürdürüyoruz ve bunu şehrimizde dağıtıyoruz. Belediyemizde de 24 saat boyunca kurduğumuz stantta maskelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz, maskelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Gerek merkezde, gerekse mahallelerdeki kurs merkezlerinde hazırlanan maskelerin Isparta Belediyesinin Sağlık İşleri Müdürlüğüne gönderildiğini ve burada sterilizasyondan geçtiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, "Sterilizasyon sonrasında paketleniyor ve vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Üretimle birlikte hijyene büyük önem veriyoruz. İtinayla hazırlıyoruz, vatandaşlarımız maskelerimizi güvenerek ve gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirler" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı 3. Sayfa
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ünlü şarkıcının son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Ünlü şarkıcının son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan kişinin cesedi bulundu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan kişinin cesedi bulundu
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Aamir Khan Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Bursa Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Isparta Belediyesi'nin maske üretimi devam ediyor - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 11:00:49. #1.14#
title