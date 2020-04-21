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Türkiye Futbol Federasyonu, Kütahya, Isparta, Spor

Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan " 20 yıllık hasrete son vereceğiz "

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup ikincisi Isparta 32 Spor'da Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, korona virüsü sonrası için açıklamalarda bulundu.

21.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:04
Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan '20 yıllık hasrete son vereceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup ikincisi Isparta 32 Spor'da Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, korona virüsü sonrası için açıklamalarda bulundu. Ayrıca zirve yarışında iddialı olan il takımlarının profesyonel liglerde olmasıyla da ilgili bir taslak hazırladıklarını ve bunu da gerekli mercilere ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Yazgan, "Çeşitli gelişmeler oluyor. 15 gündür üzerinde çalıştığımız bir taslağı hazırladık. Gerekli mercilere ulaştırdık. 25 il üzerinden gitmiyoruz. Kütahya, Isparta, Adıyaman, Tekirdağ, Edirne, Siirt ve Karaman gibi bu takım üzerinden yapıldı çalışma. 25 il içinde BAL da olmayan illerde var. Hayırlısı bu 7 takım üzerinden bir taslak. 3. Ligi hak ettiğimizi düşünüyorum. Zaten istim üzerindeydik. 4 maçımızı aldık şampiyon olacaktık. Korona salgını maalesef ligleri erteledi. İnşallah önümüzdeki günlerde belli konular netlik kazanacak" dedi.

"Hasret sona erecek"

Sezon başından bu yana büyük zorluklar çektiklerini ve 20 yıllık şampiyon hasretine son vereceklerine inandığını söyleyen Başkan Yazgan, "Futbolcularımızın hepsi evlerinde idman yapıyor. Karakterli takımımız var. Sezon başında ne zorluklarla transfer ettiğimizi biliyoruz. Bu işleri yaparken yönetim kurulumuz 2. Başkan Galip Küçükyaman, yöneticilerimiz ellerinden geleni maddi ve manevi yapıyorlar. Şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmayan TBMM Başkan Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç'e, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, bizi iç sahada hiç yalnız bırakmayan Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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