Isparta 32 Spor: 3 Somaspor: 1
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Isparta 32 Spor: 3 Somaspor: 1

Isparta 32 Spor: 3 Somaspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyon Somaspor'la oynadığı maçı 3-1 kazandı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyon Somaspor'la oynadığı maçı 3-1 kazandı.

Isparta 32 Spor, puanını 50'ye çıkartarak grubu 4. sırada tamamladı. Somaspor ise ligi 69 puanla tamamlayarak 2. lige yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Selim Özen xx, Yakup Erdoğan xx, Ahmet Bingöl xx

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xx, Kaan Oruç x (dk. 46 Kerem Pala x) Arif Birşen xx, Kaan Dorak x ((dk. 65 Batuhan Demirel x), Kadir Turhan xx (dk. 83 Mustafa Eraslan), Efşan Geçgin xx, Mustafa Diler xx, Semih Üstün x (dk. 46 Mustafa Acar x), Serdar Ümit Deniz xx, Nurettin Çakır xx, Emir Kaan Gültekin xxx (dk. 83 Kemal Ünal)

Somaspor: Arda Ünal x, Erkul Küçük x (dk. 56 Abdülkadir Çelik x), Oğuzhan Yıldırım x, Nurettin Çağlar xx, Kadir Yurttadur x (dk. 59 Serkan Ömüray Gölükçü x), Abdullah Kasap x, Mustafa Şengül x, Ali Akkuş x (dk. 84 Hüseyin Durak), Yılmaz Ceylan x, Kadir Karış x, Özcan Kalman x (dk. 31 Melih Şencan x)

Sarı Kartlar: Semih Üstün (Isparta 32 Spor)

Kırmızı kart: dk. 24 Abdullah Kasap

Goller: dk. 58 Emir Kaan Gültekin, dk. 90 Mustafa Acar (Isparta 32 Spor) dk. 61 Abdülkadir Çelik (Somaspor) - ISPARTA

Isparta 32 Spor: 3 Somaspor: 1
Isparta 32 Spor: 3 Somaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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