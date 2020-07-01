İspanya-Portekiz sınırı 3,5 ay sonra yeniden açıldı
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İspanya-Portekiz sınırı 3,5 ay sonra yeniden açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 17 Mart'tan bu yana kapalı olan İspanya-Portekiz kara sınırı iki ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı resmi törenle açıldı.

İspanya-Portekiz sınırı 3,5 ay sonra yeniden açıldı
01.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 17 Mart'tan bu yana kapalı olan İspanya-Portekiz kara sınırı iki ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı resmi törenle açıldı.

Avrupa Birliği'nde (AB) iki komşu ülke arasında en uzun kara sınırı olma özelliğine sahip İspanya-Portekiz sınırının (1214 kilometre) açılışına İspanya tarafından Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, Portekiz'den de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Antonio Costa katıldı.

Sınırın 3,5 ay sonra açılmasından ötürü ilk İspanya tarafındaki Badajoz, ardından Portekiz'in Elvas kentlerinde tören düzenlendi.

Bu arada İspanyol radyosu Cadena Ser'e bir konuşma yapan Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Kovid-19 ile mücadelede "en kritik dönemin mart ayı" olduğunu vurgulayarak, özellikle okulların kapatılması kararıyla ilgili Bilim Kurulu üyeleri arasında uzlaşma olmamasından dolayı zor günler geçirdiklerini söyledi.

"Tüm dünya için kullanılırlığı olan bir aşı bulunana kadar virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz" diyen Costa, İspanya ile sınırın tekrar açılmasından çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İspanyol havalimanlarında bugün 1482 programlı uçuş var

Öte yandan AB'nin kararıyla İspanya'da, Birlik dışındaki 15 ülkeye bugünden itibaren uçuşlar başladı. Kısa adı AENA olan İspanyol havalimanları işletmesi yetkilileri, geçen yıl aynı dönemde günlük 6 bin 500 olan programlı uçuş sayısının bugün itibariyle 1482 olduğunu belirtti.

Havalimanlarında Kovid-19 ile ilgili sosyal mesafe ve maske takma kuralı uygulanıyor ve ülkeye gelen yolcuların tek tek ateşi ölçülüp şüpheli durumdakiler gözetim altında tutuluyor.

THY'nin Madrid ve Barselona'dan İstanbul'a uçuşları başladı

Diğer yandan Türk Hava Yolları (THY) da Kovid-19'dan dolayı durdurulan Madrid-İstanbul ve Barselona-İstanbul tarifeli seferlerine bugün itibariyle yeniden başladı.

THY yetkililerinden alınan bilgilerde, Madrid ve Barselona'dan İstanbul'a günde birer sefer olacağı, 15 Temmuz'da da haftada 4 sefer olarak Malaga uçuşlarının başlatılacağı bildirildi.

Madrid-İstanbul seferinde bugünkü ilk seferin dolu olduğu ve yolcuların çoğunluğunu Türkiye'ye tatile giden İspanyollar ile diğer yabancıların oluşturduğu öğrenildi.

İspanya ile Türkiye arasında uçuş yasağı bulunmasa da İspanya şu an için oturma ve çalışma izni olmayan Türkiye pasaportlu vatandaşları ülkeye girişine izin vermiyor.

Hükümet, kruvaziyer gemilerin İspanya sularına giriş yasağını ise devam ettiriyor.

Kaynak: AA

Manşet

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