İspanya'nın en büyük bilim ödülü, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir grup bilim insanına verildi
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İspanya'nın en büyük bilim ödülü, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir grup bilim insanına verildi

İspanya'nın en büyük bilim ödülü, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir grup bilim insanına verildi
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'nın en prestijli ödülleri olarak bilinen ve veliaht Prenses Leonor'a atfen verilen Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel araştırmalar dalında ödüle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bulunmasıyla bağlantılı olarak Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr.

İspanya'nın en prestijli ödülleri olarak bilinen ve veliaht Prenses Leonor'a atfen verilen Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel araştırmalar dalında ödüle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bulunmasıyla bağlantılı olarak Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin de aralarında bulunduğu bir grup bilim insanı layık görüldü.

Asturias Prensesi Ödülleri Teknik ve Bilimsel Araştırmalar Jürisi, Kovid-19 aşılarının bulunmasına katkılarından dolayı 2021 yılı ödülüne Uğur Şahin (doktor), Özlem Türeci (doktor), Katalin Kariko (biyokimyacı), Drex Weissman (immünolog), Philip Felgner (immünolog), Derrick Rossi (biyolog) ve Sarah Gilbert'in (aşı uzmanı) layık görüldüğünü açıkladı.

Jüri, bu bilim insanlarına ödülün verilme gerekçesini şu sözlerle duyurdu:

"Çalışmaları, küresel ölçekte sağlığın korunması için temel bilimin öneminin mükemmel bir örneğidir. Temel araştırmalardaki uzun kariyerleriyle, Kovid-19 salgınıyla savaşmak için etkili aşılar elde etmek gibi yenilikçi uygulamalara öncülük ettiler. Hem yeni bir teknoloji olan RNA'nın geliştirilmesi hem de adenovirüsler bazlı aşıların üretilmesi, diğer hastalıklara karşı kullanımları için de bir umut yolu açtı."

"Bilimin insanlık için fark yaratabileceğinin tanınması açısından önemli"

Uğur Şahin, ödülü alması dolayısıyla Asturias Prensesi Vakfı'na yaptığı açıklamada, "Asturias Prensesi Ödülü, bilimin insanlık için bir fark yaratabileceğinin mükemmel bir şekilde tanınması açısından önemli. Araştırmalarımızın ve çalışmalarınızın bu salgına karşı mücadeleye katkıda bulunabildiği ve pek çok kişiye yardım edebildiği için çok minnettarım." ifadesini kullandı.

Özlem Türeci de "Asturias Prensesi Ödülü'nün sahipleri arasında yer almak bir onurdur. Bilimin asıl hedefini yaşamın iyileştirilmesi olarak tanımlayan bu ödülle değerli bir büyükelçi olarak görülmekten derin bir onur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Ödüller, 8 kategoride veriliyor

İspanya'da 1981'den bu yana verilen ve ilk olarak "Asturias Prensi" adını alan ödüller, şimdiki Kral 6. Felipe'nin babasının yerine 2014'te tahta geçmesiyle veliaht olan büyük kızı Prenses Leonor'a atfen "Asturias Prensesi" adını almıştı.

Toplamda 8 kategoride verilen ödüllere layık görülenlere bir Joan Miro heykelciği, bir diploma, bir rozet ve 50 bin avro veriliyor.

Ödül törenleri geleneksel olarak her yıl ekimde Asturias bölgesinin Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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