İspanya'da son 24 saatte 87 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 87 kişi artarak 27 bin 650'ye yükseldiği belirtildi.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 87 kişi artarak 27 bin 650'ye yükseldiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin gittikçe azaldığı İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin 87 kişi artarak 27 bin 650'ye yükseldi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı ise 277 bin 719 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA