İspanya'da ligler süresiz ertelendi İspanya futbol ligleri, korona virüs tehdidi nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

İspanya futbol ligleri, korona virüs tehdidi nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga ile ilgili karar verildi. Daha önce 2 hafta süre ile maçların durdurulduğu İspanya'da, La Liga bugün yeniden durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının ardından korona virüs tehdidinin devam ettiği belirtilerek, liglerin süresiz olarak askıya alınmasına karar verildiği duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA