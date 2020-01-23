İspanya'da Gloria kasırgasında 11 kişi öldü

23.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:56

İspanya'da 5 gündür etkili olan Gloria kasırgasında 11 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu.

Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katalonya ve Balear Adaları bölgelerinde kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Sivil Koruma ekipleri, Gloria kasırgasının ülkeyi terk etmesine rağmen bölge sakinlerinden temkinli olmayı sürdürmelerini istedi.

Yoğun kar yağışı, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkede milyonlarca avroluk maddi hasar olduğu ifade ediliyor.

Başbakan Pedro Sanchez'in kasırgadan en çok etkilenen bölgeleri bugün ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alacağı açıklandı.

Kaynak: AA