İspanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı Son 24 saatte 832 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya, İtalya'da dün kaydedilen 969 ölümden sonra en yüksek kaybın yaşandığı ikinci ülke oldu

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı. İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com