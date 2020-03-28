İspanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı
Son 24 saatte 832 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya, İtalya'da dün kaydedilen 969 ölümden sonra en yüksek kaybın yaşandığı ikinci ülke oldu
28.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:14
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com