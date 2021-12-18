İspanya artan Kovid-19 vakalarıyla çok yüksek riskli ülkeler arasına girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve omicron varyantına karşı ekonomik nedenlerle sıkı önlem almayan İspanya, çok yüksek riskli ülkeler arasına girdi.

Sağlık Bakanlığının salgınla ilgili güncellediği verilere göre, ülkede son 14 gün temel alınarak her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 yeni vaka ortalamasının, bir hafta öncesine göre yüzde 58 artışla 511'e çıktığı bildirildi.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin 10'unda (ayrıca Ceuta ve Melilla şehirleri) yeni vaka ortalamaları 500'ün üzerinde bulunurken, özellikle Navarra ve Bask bölgelerinde ciddi artış olduğu görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği'nin belirlediği kriterlere göre, Kovid-19'da her 100 bin kişide ortalaması 300'ün üzerindeki olan ülkeler "yüksek risk", 500'ün üzerindekiler ise "çok yüksek risk" olarak gösteriliyor.

İspanya'da, 17 Aralık 2020'de 1763 olan vaka sayısı dün itibarıyla 18 bin 773 olarak kaydedildi.

Ülkede, mevcut durumda 1306'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 667 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 hastalarının doluluk oranının yüzde 14'e çıktığı, genel olarak hastanelerdeki bu oranın yüzde 5 seviyesinde olduğu belirtildi.

Diğer yandan Başbakan Pedro Sanchez, 22 Aralık'ta ülkedeki 17 özerk hükümet başkanını telekonferans yoluyla acil toplantıya çağırdı.

Yeni vakaların yüzde 20'sinin omicron varyantı olduğu açıklanan Katalonya'da özerk yönetim hükümeti, aşı sertifikası olsun ya da olmasın yeni vaka tespit edilen biriyle temaslı herkesin 10 gün karantinada kalacağını açıkladı.

İspanya'da özerk yönetimlerin her birinde Kovid-19 önlemleri ayrı uygulansa da ekonomik gerekçelerle önlemler çok sınırlı tutuluyor.

Bazı özerk yönetimler, restoran ve bar gibi yerlerde aşı sertifikası gösterme zorunluluğu getirip, kalabalık ortamlarda yüzde 70'e kadar doluluk izni veriyor.

Geleneksel olarak şirketlerin çalışanlarına verdiği Noel yemekleri ise bu kurumların inisiyatifleriyle iptal ediliyor.

Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde özellikle büyük kentlerde alışveriş merkezlerinde ve restoranlarda yoğunluk gözlenirken, henüz hiçbir kısıtlamanın getirilmemesi dikkati çekiyor.

Ülkede salgının başından bu yana 88 bin 708 kişi yaşamını yitirirken, 5 milyon 455 bin 527 vaka tespit edildi.

İspanya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 90'ında ikinci doz aşılama tamamlanırken, bu haftadan itibaren 5-11 yaş grubuna da aşılama başlatılıp, 40 yaşa kadar olanların 3. doz aşılarının da başlayacağı duyuruldu.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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