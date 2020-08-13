İSO/Bahçıvan: KOBİ'lerimiz teknoloji ve Ar-Ge'de umut veriyor İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, göstergelerin KOBİ'lerin inovasyon ve teknolojik dönüşüm iştahının arttığına işaret ettiğine dikkat çekerek, "KOBİ'lerimiz teknoloji ve Ar-Ge'de umut veriyor" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, göstergelerin KOBİ'lerin inovasyon ve teknolojik dönüşüm iştahının arttığına işaret ettiğine dikkat çekerek, "KOBİ'lerimiz teknoloji ve Ar-Ge'de umut veriyor" dedi.

İSO, sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2019" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Bahçıvan, İkinci 500 araştırmasının sonuçlarını değerlendirirken, "İSO İkinci 500 araştırmamızın bu yıl bizim için değerli ve umut verici bir başka verisi ise teknoloji yoğunluğuna göre katma değer dağılımında orta-yüksek ve yüksek teknolojilerin payının yüzde 23.7'den yüzde 26.4'e yükselmiş olmasıdır" dedi ve ekledi: "Yine gerek Ar-Ge yapan şirket sayısındaki yükseliş gerekse Ar-Ge harcamalarındaki artış gibi göstergeler KOBİ'lerimizin inovasyon ve teknolojik dönüşüm iştahının arttığını işaret ediyor. Yine de bu konuda daha alınması gereken çok yol olduğunu buradan özellikle vurgulamak istiyorum."Diğer yandan finansman ile ilgili sıkıntılar, İSO 500'deki gibi, İSO İkinci 500'ü oluşturan şirketlerimiz için de geçerliliğini korumaktadır. "İSO İkinci 500'de finansman giderlerinin faaliyet karına oranı, 2019 yılında yüzde 52.6'dan yüzde 47.5'e inmiş görünse de, finansman giderlerinin bu şirketlerimizde de karlılığı önemli ölçüde sınırladığını söylememiz gerekiyor."Her şeye karşın İSO İkinci 500 verilerinde de görüyoruz ki, sanayinin ve sanayicimizin 2019 yılının zorlu koşullarında göstermiş olduğu performans takdire şayandır. "Sanayicilerimiz bugünkü Covid-19 pandemi koşullarında görüldüğü gibi bir yıl önce de zorluklara rağmen ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, AŞ ve iş yaratmayı başararak Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir.

"Bu ruh ve azimle çalışan ve değerli şirket bilgilerini bizimle paylaşarak ekonomik kamuoyu açısından son derece değerli bir veri seti olan bu araştırmalarımızın ortaya çıkmasını sağlayan tüm sanayi kuruluşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." (Grafik)

Kaynak: DHA