İslahiye ve Nurdağı'nda Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.



İslahiye Belediyesinin konferans salonunda Kaymakamlık, Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen toplantıya, İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Mideoğlu, Yeşilay Şube Başkanı Fatih Tamer, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım ile daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

İslahiye Kaymakam Vekili Düzgün, Yeşilay Şubesine, Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğüne ve güvenlik güçlerine, bağımlılıkla mücadeleye destekleri için teşekkür etti.

Yeşilay Şube Başkanı Tamer, Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında oluşturulan verilerle anaokulu, ilkokul, lise ve üniversitelerde iki farklı başlıklarda bağımlılığın anlatıldığını belirtti. Tamer, Yeşilay'ın önleme faaliyetleri çerçevesinde "Yeşilay Elçileri" projesiyle mahalle muhtarları ve esnafın da birer elçi olmasını sağlayarak bağımlılıkla mücadelede etkili olmak istediklerini söyledi.



Nurdağı

Nurdağı'nda gerçekleştirilen toplantı, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlığında Kaymakamlık salonunda yapıldı.



Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, daire amirleri, muhtarlar ve Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer katıldı.

Kaynak: AA