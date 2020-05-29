İslahiye ve Nurdağı'nda market ve fırınlar denetlendi Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından kentteki market ve fırınlarda denetim yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından kentteki market ve fırınlarda denetim yapıldı. Ekipler, açıkta ürün satışı yapan market, fırın ve unlu mamulleri gibi satış yerlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, maske ve eldiven kullanımı, hijyen ile iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini kontrol etti, sosyal mesafeye dikkat edilip edilmediğini inceledi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanan denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Kaynak: AA