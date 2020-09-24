İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

24.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:38
İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri, yolcu ve sürücülere yönelik maske ve mesafe denetimi yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri, yolcu ve sürücülere yönelik maske ve mesafe denetimi yaptı.

Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla salgınla etkin mücadelenin sürdürülebilmesi için İslahiye-Hassa kara yolunda denetim gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında yapılan denetimlerde araç sürücüleri ve yolculara maske takmaları uyarısı yaptı.

Öte yandan denetime devam eden ekipler, iş yeri sahiplerine ve çalışanlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Jandarma ekiplerinin mahallelerde ve ilçe merkezinde belirlenen noktalarda uygulamalarına devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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